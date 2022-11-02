Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber'deki konuşmasından satır başları şu şekilde:

Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp bakacağız. TOGG'un fabrikasında her şey robotik. TOGG'u halkımıza sevdirmek bizim için önemli. Vatandaşımızın önüne seçenekler sunacağız, hangisini beğenirse onu alacak. Eşim kırmızı rengi beğendi, kırmızı rengi alacağız. İlham Aliyev "2 tane TOGG istiyorum" dedi. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor. Daha önce test yapmıştım, 160 Km'ye kadar çıkmıştım.

Tahıl koridoru krizi

Putin ve Zelenskiy ile 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Taraflar olumlu yaklaştı, bize hiç ters yaklaşmadılar. Dün aradım Putin'i, bugün 12'den itibaren koridoru açtılar.