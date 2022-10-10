İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Önceki Kabine Toplantısı’ndan bugüne Milli Güvenlik Kurulu toplantısında iç ve dış tehditleri değerlendirdik. Özellikle Yunanistan üzerinden sergilenen tutumlarla ilgili tavrımızı tekrar ilan ettik.

Esnaflarımıza yönelik müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında sizlerle paylaşacağım.

Eylül ayının son gününde kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Bu toplantıda hem ekonomi programımızı hem de küresel gelişmeleri kendileriyle değerlendirme fırsatı bulduk.

TBMM’nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılış Töreni vesilesiyle 1 Ekim’de milletvekillerimizle bir araya geldik.

Ekim ayının ikinci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız vasıtasıyla İstanbul’a kazandırdığımız son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılış törenini gerçekleştirdik.

Finans sektörü ile ilgili önemli bir düzenleme olan Katılım Finans Strateji belgemizi geçtiğimiz pazartesi günü kamuoyuyla paylaştık.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Meclis’te yaptığımız AK Parti Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ile çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk ve tarihi bir çağrı yaptık.

CHP Genel Başkanı’nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi öyleyse meselenin çözümünü doğrudan anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Arkadaşlarımıza, düzenleme temelinde aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren kapsamlı bir anayasa değişikliğini yapmaları için talimatımızı verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içine gireceğini hep birlikte göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...