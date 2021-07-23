Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanın meydana geldiği Rize'de, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz aynı zamanda cuma. Hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz hem de biz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Geçen hafta meydana gelen sel felaketi Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rize genelinde çok ciddi tahribata yol açtı. Metrekareye Güneysu'da 214 kilogram, Çayeli Madenli'de 188 kilogram yağış düştü. Bu afet ve su baskınlarına sel ve heyelana sebep oldu.

Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenlerine ulaşılırken, diğer 2 kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyor. Murgul'da kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor. Yaralılarımızın hepsinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Arhavi'deki afette herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenlerine ulaşılırken diğer 2 kardeşimizin bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyorlar. pic.twitter.com/TCdTvip1pz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2021

"Devletin tüm imkanlarını seferber ettik"

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Sizlere ve sizlerin şahsında tüm Rizeli hemşerilerime bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yine buradan Artvin ve Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gerek bakanlarım, gerek milletvekili arkadaşlarım hepsi kurumlarla beraber arama kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarımız hemen bölgeye geldiler.

"Kapanan yolların tamamı açılmıştır"

Yine bu süreçte mücavir illerden UMKE ve 112 acil yardım ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam 8 ekibi de ilimize sevk ettik. Şu ana kadar ilimizde 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur.

"Hasar tespit çalışmalarını 50 ekip, 2 günde tamamladı"

Çayeli'nin Madenli ve Büyükköy beldeleri ile Muradiye ve Güneysu'da içme suyu hatları, depoları ve kanalizasyon altyapılarında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor.

Kızılay selden etkilenen vatandaşlara evlerinin bulunduğu bölgede ve mahallelerde sıcak çorba, kumanya ve içecek ikram etti. Gerek AFAD, gerek Sosyal Yardımlaşma Vakfımız vasıtasıyla selden zarar gören kardeşlerimize, kira taşınma ve diğer ihtiyaçları ile ilgili gereken yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan toplam 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içinde onlar da tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. pic.twitter.com/KKi7c0SBI8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2021

"Rize'de sel felaketinden etkilenenler için 550 konut inşa edeceğiz"

Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ vasıtası ile selden en çok etkilenen 4 ilçede projelerimizi başlattık. Köylerde yöresel köy evlerimizi, merkezde ise konutlarımızı inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. pic.twitter.com/9HWY8V4GXd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2021

4 bölgede toplam 1207 bina ile 3 bin 118 bağımsız bölümün hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bu binalardan ağır hasarlı acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm vardır. Rize'de dere güzergahlarında yapılan çalışmalarda taşkın riski altında olduğu tespit edilen 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan da yaraların süratle sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahırı, deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz, yine köylerde altında ahır olan 50 köy evini yapağız.

Vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 5 çay evi yapma kararı aldık. İnşallah bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Evleri taşkın riski altında olan vatandaşlarımızı da inşa edeceğimiz konuklarımıza taşıyacağız.

Yakında bölgeyi tekrar ziyaret edeceğim ve o gelişimde Salarha Tüneli'nin de açılışını yapacağız.

Vatandaşlarımız, Yağlıtaş ve Güneysu'da inşa ettiğimiz sosyal konutlardan da alabilecekler. Rize'mizde hayatı en kısa sürede normale döndürecek adımları atacağız. Selden etkilenen Rizeli ve Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla aracıyla, personeli ile kendilerinin yanındadır.

"Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin de yaralarını en kısa sürede saracağız"

Nasıl daha önce Trabzon Araklı'da, Giresun'da yaşanan sel felaketlerinin de yine Elazığ ve İzmir'de yaşadığımız depremlerde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak inşallah Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin de yaralarını en kısa sürede saracağız. Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz. Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin konutları nasıl bir güzellik arz ediyorsa diğerlerini de öyle yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. pic.twitter.com/R0IzVrOXeH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2021

Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.