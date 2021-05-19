Gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğanın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tam kapanma ile vaka sayılarında ciddi miktarda düşüş oldu"

Tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Almış olduğumuz karar çok etkili oldu. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi amacımız vaka sayılarını 5 bine indirmek. O zaman çok daha rahatlayacağız. Bu sayıya indiğimizde vefat sayımız da azalmış olacak. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bunu başarmak için adımlar atıyoruz. Esnaflarımıza bu kapsamda destek veriyoruz.

"Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır"

(Akşener'in ifadeleri) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.

"20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım"

İnşallah 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz.