Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Bugünkü zirvemizi ülkemiz tarihinde önemli bir yeri olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda eski adıyla Yassıada'da gerçekleştirdik. Bir dönem acıyla yasla milletimizin hafızasına kazınmış hukuksuzluklarla anılan Yassıada, ki milletimiz burayı Yaslıada olarak da andı. Artık adamız inşallah uluslararası toplantılarında odak noktası olacaktır.

"Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır"

Hafta başında Karabağ topraklarının azadlığının birinci yıl dönümünü idrak ettik. Cumhurbaşkanı Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan'daki tüm kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır.

Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim ettik.

Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Türk Devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan ile birlikte koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz mücadele bir diğer başarı hikayesidir. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi ile siyasi dayanışmamızı ve ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik. İslam düşmanlığı ile mücadelede kararlılığımızı bir kez daha kayda geçirdik.

"İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır"

Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.

Teşkilatımızın Sekretaryası için tahsis ettiğimiz tarihi Arif Paşa Konağı'nın resmi açılışını bugün ülkelerimizin bayraklarını göndere çekerek yaptık.

Barış ve istikrara katkı yapan, küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk dünyası hedefliyoruz.

"Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik"

Dönem başkanlığımız boyunca Yeşil Kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz. Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Beyi bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki hizmetlerini sürdürecek. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi'ni de kabul ettik.

Kimse Türk Devletleri Teşkilatından rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır. Türk Konseyi olarak Afrika'ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız.