Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türkevi’nde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.