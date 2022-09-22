Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.
Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türkevi’nde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. pic.twitter.com/g5AJotMJNO— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 21, 2022
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTC Ersin Tatar ABD
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