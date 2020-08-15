Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yapan Erdoğan, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacaklarını ifade ederek, "Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirlerse biz gereğini yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ayder inanıyorum ki çok ciddi bir çekim alanı olacak. Yarın yerinde inceleme yapacağım.

Rize AK Parti'nin yatırım ve eser siyasetinin katkılarıyla gelişiyor. Rize Havalimanımızı 2022'ye yetiştireceğiz. Bunlar Rize'ye geliş ve gidişleri ciddi anlamda rahatlatacak. Buradaki yatırımları bizzat takip ediyoruz.

Yarın Güneysu hastane projemize dair bilgi alacağız.

Rize'nin de kalkınması için mücadelemize devam edeceğiz. Hep dedik ya; durmak yok, yola devam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında konuşuyor. https://t.co/if79KVwQZ4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2020

Bizim önümüzü kesmeye çalışanlarla uğraşacak vaktimiz yok. Hizmet aşkımızı örselemeye çalışanlara prim vermeyeceğiz. İlk günkü aşkla ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz milletin emanetini sırtımızda taşıyoruz.

"Paramızın değerini ve paramıza itibarı biz kazandırdık"

Milli iradeninin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Biz bu ülkeye, bu ülkenin insanına sevdalıyız. Bize inanan insanımızı yarı yolda bırakmadık. Asla bahanelere sarılmadık. Türkiye için kurduğumuz hayallerle kimsenin aramıza girmesine müsade etmedik.

Mazlumların hakkını savundukça her alanda önümüz açıldı. 100 milyonlarca kardeşimizin dularıyla ülkemiz güçlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür çağrımız, küresel düzeyde adalet talep etme çağrısı olmuştur. Türkiye'nin gerek sahada gerekse masadaki gücü, rakiplerimiz tarafından da kabul edilmiştir.https://t.co/DwvLdqJXEJ pic.twitter.com/cIPlbYuQ6p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2020

Mücadelemizi demokrasi ve hukuk içinde yürüterek bugünlere kadar geldik. Artık geleceğimize daha büyük umutla bakıyoruz. Kararlarımızı daha emin atıyoruz. Kendi araçlarımızı üretiyoruz ve bunları kardeş ülkelere ihraç ediyoruz.

Ülkemiz tüm mazlum coğrafyaların umudu haline gelmiştir. Tüm stratejik sahalarda hak ve hukukumuzu tüm gücümüzle savunuyoruz.

Darbecilere karşı kahramanca direnen kahraman yiğitlerin umudu Türkiye'dir.

Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine hiç bu kadar yaklaşmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paramızda 6 sıfır vardı. O 6 sıfırları başbakanlığım döneminde attık. Paramızın değerini ve paramıza itibarı biz kazandırdık.https://t.co/DwvLdqJXEJ pic.twitter.com/eyayjZ4cZQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2020

Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir.

IMF kapılarında bekletilen bir Türkiye vardı. Borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013'te biz bu borcu sıfırladık. Cumhur ile Cumhuriyet bizim dönemizde kucaklaşmıştır. Bizim IMF ile işimiz yok. Onlar bizden borç talebinde bulundular.

Başbakanlığım döneminde paramızdaki altı sıfırı biz attık.

[Fotoğraf: AA]

"Yunanistan bu şekilde devam ederse gereğini yaparız"

Elbette bu başarının asıl sahibi, tüm desteğini bizden esirgemeyen, bizim yanımızda duran aziz milletimizdir.

Türkiye'nin gücünü kabullenemeyenler, büyümesini hazmedemeyenler ülkemizi farklı cephelerde hedef alıyorlar. Doğu Akdeniz'de tırmandırılan bu gerilim en basit örneklerinden biridir.

Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu şekilde devam ederlerse biz gereğini yaparız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilim, bu hazımsızlığın göstergesidir. Bu yaklaşımı devam ettirirlerse gereğini yaparız.https://t.co/DwvLdqJXEJ pic.twitter.com/yIZ0N6uLKF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2020

Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız

Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Gemimize en küçük bir müdahalede gereğini yapmaktan geri durmayız. Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde atıyoruz. Batı Trakya'daki camilerimize saldırıyolar. Biz asla gerilim peşinde değiliz, Mavi Vatan'ın hakkını savunuyoruz.

[Fotoğraf: AA]

Yunanistan birilerinin kışkırtmasıyla değil aklı selim ile hareket etmeli.

Ülkemizin kaderi ile AK Parti'nin kaderi adeta birleşmiş, bütünleşmiştir. İçeride ne kadar güçlü olursak, kenetlenirsek dışarıda da o kadar güçlü oluruz.

Hangi görüşten olursa olsun insanımızla aramıza duvarlar örmeyeceğiz. Asil gayemizin millete hizmet olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız.