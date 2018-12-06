Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, PKK sempatizanı Alman vekil ile ne konuştun?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kılıçdaroğlu Almanya'da Türkiye düşmanları ile görüşüyor"

Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Ana muhalefetin başı, Almanya’da tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış isimlerle görüşüyor.

Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması, bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Federal Meclis'te, tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran, terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor. Kılıçdaroğlu’nun karanlık sicile sahip Alman vekil ile ne konuştuğunu merak ediyoruz. Sadece bu kadar da değil. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin de isimlerini vermek istemiyorum. Onların da sicilleri aynı.

Kılıçdaroğlu, ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da siyasetini ülkemiz ve milletimiz husumeti üzerine kurmuş durumda. Açtığımız davalardan kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Tekrarlamaktan geri durmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu merak ediyoruz.https://t.co/93COWzEFv5 pic.twitter.com/EhyElhGH73 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Aralık 2018

"Dünyaya açık bir ülkeyiz, bu devam edecek"

Türkiye AK Parti iktidarları döneminde dünyanın ilgi gösterilmeyen faklı coğrafyalarına açılım politikalarını hayata geçirdi. İçine kapanık değil dünyaya açık bir ülkeyiz bu devam edecek.

"Latin Amerika gelecekte Türkiye’nin ortakları arasına girecektir"

16 büyükelçilik ve bir konsoloslukla Latin Amerika ve Karayipler’de de geniş temsilcilik ağı gördük. Latin Amerika gelecekte Türkiye’nin siyasi, ticari ve kültürel ortakları arasına girecektir.

Kaynak: TRT Haber