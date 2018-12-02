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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen genci Paraguay yolculuğu için uçağına davet etti.

02 Aralık 2018 Pazar 10:39





