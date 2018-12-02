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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den gelen genci uçağına davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmek için Şili'den Arjantin'e gelen genci Paraguay yolculuğu için uçağına davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te konakladığı otele gelişinde vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. 

Arjantin'de turizm rehberliği eğitimi alan ve aynı zamanda rehberlik yapan vatandaşlardan Onur Durgut'un Paraguay'a gelmek istediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Durgut'u uçağına davet etti.

Şili'de yaşayan Yusuf Can Sarıkaya da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Arjantin'e geldiğini belirtti.

Kaynak: AA

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