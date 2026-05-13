Gündem
TRT Haber 13.05.2026 05:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan temasları başkent Astana’dan başlayacak.

Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, ardından mevkidaşı ile Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık edecek.

Görüşmelerde, "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyindeki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek ve iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

Ticaret hacminde hedef 15 milyar dolar

Ziyaretin ekonomi ayağında, iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ve enerji alanındaki iş birliği projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu kapsamda, çeşitli alanlarda yeni iş birliği protokollerinin ve anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor. Ayrıca, Erdoğan ve Tokayev’in Türkiye-Kazakistan İş Forumu’na katılarak her iki ülkeden iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi öngörülüyor.

Türk dünyasının manevi başkentinde liderler zirvesi

Astana’daki temaslarını tamamlamasının ardından Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan’a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TDT Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne iştirak edecek.

Zirve kapsamında yapacağı hitabında Orta Doğu’daki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

