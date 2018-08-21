  • 21 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.094
    EURO 7.032
  • BIST 90185.99
    ALTIN 233.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato’daki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato’daki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı. Erdoğan, “Rabbim bizleri nice bayramlara, zaferlere kavuştursun.” dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katodaki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Kato Dağı’nda askerlerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu’yu arayarak Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Telefonla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek, milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber / İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER