Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato’daki askerlere seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Kato Dağı’nda askerlerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu’yu arayarak Mehmetçiğin bayramını kutladı.

Telefonla askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şehitlere rahmet, gazilere Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecek, milletimiz refah içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: TRT Haber / İHA