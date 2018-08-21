Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele kahramanlarına kutlama

Şırnak'ta temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Beytüşşebap ilçesinden helikopterle Kato Dağı'ndaki Tuzluca Üs bölgesine geçti.

Burada kurban kesiminin ardından Soylu, askerlerin bayramını kutladı, onlarla kahvaltı yaptı.

“İnşallah geleceğimiz nice zaferlerle dolu olsun”

Kahvaltı sırasında Bakan Soylu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun telefonu ile Mehmetçiklerin bayramını kutladı.

Erdoğan, telefonda askerlere hitaben, "Öncelikle oradakilerin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara, nice zaferlere Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah geleceğimiz nice zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanı kimse bölemeyecek. Milletimiz çok daha refah ve huzur içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar’dan güvenlik güçlerine kutlama

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Aktütün Tabur Komutanlığından askeri helikopterlerle Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Buradaki bayramlaşma töreninden sonra Mehmetçikle kahvaltıda bir araya gelen Bakan Akar, hudut hattındaki başarılı faaliyetlerinden dolayı güvenlik güçlerini kutladı. Yapılan kahramanlıkların, gösterilen fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Bakan Akar, tüm milletin de çalışmaları takdirle karşıladığını aktardı.

Terörle mücadelede çok ciddi mesafelerin alındığını vurgulayan Akar, "İnşallah hiçbir şehidimizin, gazimizin tek bir damla kanı yerde kalmadan bu mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadele bitmeyecek.

Bu konuda hepimiz kararlıyız. Açık, net, basit şekilde 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde bu mücadeleyi bugüne kadar sürdürdük bundan sonra da en son teröristi yok edinceye, etkisiz hale getirinceye kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

“Bu terörün inşallah üstesinden geleceğiz”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye jandarma, polis, güvenlik korucularıyla omuz omuza devam ettiğini dile getiren Akar, "Bu terörün inşallah üstesinden geleceğiz ve buradaki halkımız, milletimiz rahat huzur içinde çalışacak, kazanacak, ekmeğini yiyecek, hayatını yaşayacak. Bizim görevimiz bu güvenlik ortamını sağlamak." diye konuştu.

Terörle gece gündüz, dağ bayır, yağmur çamur demeden yapılan büyük mücadele sayesinde önemli mesafeler kaydedildiğini belirten Akar, "Teröristler çok şükür buralardan kovuldu. Şu anda sınırda, sınır ötesinde de büyük bir mücadele devam ediyor. Hudutlarımızın güvenliği açısından devletimiz elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Bakan Akar, konuşmasının ardından cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Telefondan, terörle mücadele operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine hitap eden Erdoğan, onların bayramlarını kutladı, nice bayramlara kavuşmaları temennisinde bulundu. Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Sizleri bu onurlu mücadelenizden dolayı tebrik ediyorum. Biliyorum ki sizler bu yolda inanarak bir yolculuğa çıktınız ve bugüne kadar onurla, şahsiyetle bu dinin, ezanın, vatanın, bayrağın korunması için büyük mücadele sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Bundan dolayı sizleri ayrıca şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Nice bayramlarda beraber olma umuduyla sizleri tekrar kucaklıyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın katılımıyla yapılan bayramlaşma töreninin ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti, buradaki polislerin bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA