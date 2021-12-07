Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'ya geldi.

Katar ziyareti

Ankara-Doha hattında güçlenen bağlar, ekonomik iş birliklerine de yansıdı.

Körfez Krizinin baş gösterdiği Haziran 2017'de, Türkiye'den Katar'a tonlarca gıda malzemesi gönderildi.

Bu süreçte Katar'ın Türkiye'den ithalatı üç katına çıktı. Katar'da uzun soluklu Türk yatırımlarının da yolu açıldı.

Türkiye'nin desteği ile sadece 6 ay gibi bir sürede, Katar'da inek ve tavuk çiftlikleri kuruldu.

Körfez ülkesi, 2018 ve 2019'da da Türkiye'deki yatırımlarına da ara vermedi.

2020'nin başlarında tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınında, dinamikler korundu.

Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası 2018 tarihli para takası anlaşmasını revize etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi süreci sonrası ilk ziyaretinin de Katar'a olması bu nedenle bir tesadüf değil.

2018'de Washington'la iplerin gerilmesi sonrası, ekonominin olumsuz etkilendiği süreçte Katar, Türkiye'nin yanında yer aldı. Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.

Yine 2018'de Türk ve Katarlı enerji firmaları, 5 milyar 200 milyon dolarlık doğal gaz ve petrokimya yatırımı anlaşması imzaladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren Katarlı şirket sayısı 180'in üzerinde. 2020 verilerine göre Katar'daki Türk firmaları, 150'ye yakın projeyi üstlendi. Proje bedelleri ise 18 milyar dolardan fazla.