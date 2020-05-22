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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Katar Emiri Al Sani'nin telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve COVID-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Etiketler: son dakika Katar Emiri Al Sani cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 20:45
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