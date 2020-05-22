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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih, Ramazan Bayramı'nı karşılıklı olarak tebrik etti.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve COVID-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
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