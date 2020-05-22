İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Salih, Ramazan Bayramı'nı karşılıklı olarak tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve COVID-19 ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.