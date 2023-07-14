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TRT Haber 14.07.2023 13:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz"
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz.

 

"Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını bekliyoruz"

Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'te görüşmeler yaptığım bütün AB üyesi ülkelerin liderleri ile bunu konuştuk ele aldık. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik.

 

"Adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz"

Biz iki tane komşu ülkeyiz. Yanı tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de istemiyoruz. Bu konuda sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi. Biz aynı şekilde yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik. Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız.

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