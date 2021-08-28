Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.
Devlet Konuk Evi "Villa Gorica"daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Karadağ
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