Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı nedeniyle Irak’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’yla bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan’daki son durumu ele aldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Irak
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