Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye'yi ziyareti hakkında açıklama yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 29 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanlığı
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