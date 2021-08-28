Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye'yi ziyareti hakkında açıklama yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 29 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, başta Afganistan’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.