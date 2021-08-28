Bakan Muş, söz konusu görüntüye dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti.

3) Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.



Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın! — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 28, 2021

Muş, ivedilikle sonuçlandırılacak süreç sonunda mevzuata aykırı eylem yaptığı tespit edilenler hakkında en ağır idari cezaların uygulanacağını belirterek, "Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.