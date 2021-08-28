Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerine devam etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu, esnafın taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeli ile de bir süre görüştü.
Soylu, özverili çalışmaları dolayısıyla jandarmaya teşekkür ederek birlikte fotoğraf çektirdi.
AFAD Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Soylu, son çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Etiketler: AFAD İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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