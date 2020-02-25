Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Siyasi noktada dayanışma en üst düzeyde devam ediyor"

Bugün yaptığımız görüşmelerle geleceğe yönelik çok çok önemli adımlar attık. Azerbaycan ile bir çok dayanışmayı yaşadık, yaşıyoruz. Siyasi noktada dayanışma en üst düzeyde devam ediyor. Bakanlarımız bu noktada dayanışmalarını gösterdiler. Bundan dolayı ilgili bakanlarımızı kutluyorum. Bunu daha da ileri götürmenin gayreti içinde olacağız. Biz Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz.

"Azerbaycan'ın yakaladığı olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum"

Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi ihracatın yüzde 14 artması tesadüf değildir. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum.

"Nahçivan'da sınıra kadar doğal gaz hattı kurulacak"

Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan'ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Nahçivan'da sınıra kadar doğal gaz hattının kurulacak olması da çok önemli. Bakanlarımıza talimatlarımızı verdik, yarından itibaren alt yapı çalışmalarına başlayacaklar. Bir an önce burada doğal gaz akmaya başlayacak.

"Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkaracağız"

TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılışını yaptık. Ticaret hacmimiz 2019'da yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız.

"FETÖ ile mücadelede bize en fazla desteği veren ülke Azerbaycan"

Dayanışmamız terörle mücadelede de devam ediyor. FETÖ ile mücadelede bize en fazla desteği veren ülke Azerbaycan olmuştur.

"Türkiye ve Azerbaycan birer istikrar abidesi olarak yükseliyor"

Türkiye ve Azerbaycan birer istikrar abidesi olarak yükseliyor. Bunu güçlü ordularımıza da borçluyuz. Azerbaycan ile gerek dayanışmalarımız gerekse savunma sanayiinde attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Azerbaycan, tek millet iki devlet olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiştir.

"Karabağ Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir"

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuz.https://t.co/bAKlYPYIAg pic.twitter.com/blkqJNNuf2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2020

"Hocalı Katliamı ile 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir"

Yarın Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünü yad edeceğiz. Masum, yaşlı, kadın, çocuk demeden 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biri işlenmiştir. Toplam 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız.

İlham Aliyev: Türkiye-Azerbaycan iş birliği ebedi bir işbirliğidir

Ermenistan'ın asılsız iddialarına karşı Türkiye bizim yanımızda. Türkiye-Azerbaycan iş birliği ebedi bir iş birliğidir. Türkiye ile her konuda görüş birliği içerisindeyiz. Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir.

Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de bugün konuştuk. Nahçivan'dan Türkiye'ye ihracat artacak.