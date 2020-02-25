Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdığan, Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye giden Erdoğan, Zagulba Sarayı'na gelişinde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/wQ5JzeXK3s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Aliyev, askeri geçit törenini izledi, el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.