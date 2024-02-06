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TRT Haber 06.02.2024 13:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti.

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