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HABER GİRİŞ
06.02.2024 13:39
, 06.02.2024 13:44
SON GÜNCELLEME
06.02.2024 13:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret etti.
Ayrıntılar geliyor...
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