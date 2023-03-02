Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender'i kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johor Sultanı İbrahim İskender ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johor Sultanı İskender'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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