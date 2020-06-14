Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığının 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Milletin birliğini korumak ve devletin bekası için yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığının, üstlendiği tüm görevlerde milleti gururlandırdığını ifade eden Erdoğan, "Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden trafik güvenliğine kadar gece gündüz fedakarca hizmet veren Jandarma Genel Komutanlığımız, modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları, iyi eğitimli, disiplinli, donanımlı personeliyle vatandaşlarımızla iç içe başarılı çalışmalara imza atmakta, suç ve suçluya göz açtırmamaktadır." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıldönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."