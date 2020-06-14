İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski HDP eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, paylaşımın provokatif olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine, çalışma arkadaşlarına hakaret edenler bugün adı sanı belli olmayan bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar. Oysa ki hakikati ve ahlaklı davranmayı her alanda savunanlar bizleriz." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de paylaşımı provokatif olarak niteleyerek, hukukun gereğini yapacağını belirtti. Bakan Gül, "Bu ahlaksız ve tahkir edici yaklaşımı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

Demirtaş'ın eşine yönelik çirkin ifadeleri kullanan kişi ise Sakarya'da gözaltına alındı.