Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabında yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümümüne özel mesajını paylaştı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren @jandarma’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. pic.twitter.com/sK60a2kAlm — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 14 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber