İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamına 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlandığı belirtildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen bin 720 operasyonda, 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber