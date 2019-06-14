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Jandarmadan terörle mücadelede bin 720 operasyon
14 Haziran 2019 Cuma 11:54 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 12:08
İç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan bin 720 bahar ve yaz operasyonunda, 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamına 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlandığı belirtildi.
Bu kapsamda gerçekleştirilen bin 720 operasyonda, 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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