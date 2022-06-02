Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti. Erdoğan, yeni sezonda yarışacak tüm takımlara başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladı.
Erdoğan, Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.
Erdoğan ayrıca gelecek sezon mücadele edecek tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig
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