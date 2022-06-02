Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladı.

Erdoğan, Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

Erdoğan ayrıca gelecek sezon mücadele edecek tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.