Açıklama Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul ettiğine yer verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, müşavir ve ataşelerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde birlikte poz verdikleri fotoğrafa da yer verildi.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.