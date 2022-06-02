Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 21:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti
[Fotoğraf: Erdoğan Dijital Medya (Twitter)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul etti.
Açıklama Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşelerini kabul ettiğine yer verildi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, müşavir ve ataşelerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde birlikte poz verdikleri fotoğrafa da yer verildi.
Kabul basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Diyanet İşleri Başkanlığı
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