Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avukatlık kanunu değişiyor: Sigortalı olmak avukatlık stajına engel olmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meclis Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu'nun görüşmelerine başlandı. Düzenlemeye göre, herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Avukatlık meslek kanunu teklifi ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.
Değişiklikle büyük illerde birden fazla adli yardım bürosu kurulabilecek. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her baro adli yardım bürosu açabilecek.
Teklifle aynı zamanda avukatlık stajına ilişkin de düzenlemeye gidilecek.
Buna göre herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.
Çalışanlar stajını yıllık izinlerini kullanarak yapabilecek.
Etiketler: TBMM
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