Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 18:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünün yuvalandığı sözde mevzileri TRT Haber görüntüledi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Suriye'de Münbiç kırsalında terör örgütünün yuvalandığı sözde mevzileri TRT Haber ekibi görüntüledi.
Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç’in kuzey kırsalındaki tepeler, teröristlere ait sözde karargah ve mevzilerle dolu.
Cerablus’un 23 kilometre güneyindeki Togar köyü, teröristlerin yuvalandığı bu tepelerden sürekli vuruluyor.
Sacur Nehri güneyinde kalan tepelerdeki sözde terör örgütü mevzilerini TRT Haber ekibi görüntüledi.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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