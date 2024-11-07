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Gündem
AA 07.11.2024 20:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrılarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'ndan, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu uğurladı.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

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