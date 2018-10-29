Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yeni Havalimanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış töreninde katılımcılara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, meclis başkanları, uluslararası kuruluşların kıymetli temsilcileri, saygıdeğer bakanlar, milletvekilleri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

-Bugün burada sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışını yurt dışından gelen kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. İstanbul Havalimanının tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünün gururunu da bugün hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu.

Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti.

Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı.

Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

Erdoğan’a günün anısına biniş kartı verildi Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı. Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi. Kürsü Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin minyatürü şeklinde tasarlandı Açış konuşmalarının yapılacağı kürsü, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı. Törendeki konuşmalar, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolcaya da çevrilecek. Açılışa ünlü akını Sanat, siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri tarihi açılışı yerinde izlemek üzere terminal binasındaki tören alanına geldi. Programa ses sanatçıları Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski manken Demet Şener, iş adamı Ali Ağaoğlu, oyuncu Oktay Kaynarca, oyuncu Şafak Sezer, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, dünyaca ünlü Türk asıllı kick boks sporcusu Gökhan Saki ve çok sayıda ünlü isim katıldı.

YENİ HAVALİMANININ AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

İstanbul'daki yeni havalimanının ilk etabının açılışına, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da ilgi gösteriyor.

Sabah saatlerinden itibaren yeni havalimanına gelen ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, geniş haberci kadrosuyla açılışı takip ediyor.

Gün boyunca yayınlar yapan basın kuruluşları, havalimanıyla ilgili yapım sürecini, açılışa ilişkin bilgileri izleyicilere aktarıyor.

Basın mensupları, mimarisiyle büyük hayranlık uyandıran havalimanıyla ilgili röportajlar da yapıyor.

Açılış için havalimanına gelen konukları, klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta'ya ait yeni üniformalarıyla THY'nin kabin memurları karşılıyor.