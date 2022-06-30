Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
Etiketler: İspanya Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 11:32
- 11:26
- 11:19
- 11:31
- 11:13
Sıradaki Haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz