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TRT Haber 03.03.2024 18:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

Şubat ayında ihracatımız yüzde 13,6 artarak 21 milyar doları aştı. Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Yüzde 4,5 oranında büyüme ile Avrupa ülkeleri arasında yerimizi aldık.

Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.

Bir taraftan 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketin izlerini silerken şekirlerimizi daha dayanıklı hale getirmemiz önemlidir. Ülkemizin afetlere karşı hazırlıklarını süratle tamamlamak istiyoruz. Ülkemizi bir an önce depreme hazırlayalım derken yerel yönetimler aksi istikamette çaba gösterirse kaybeden şehirlerimiz ve vatandaşlarımız olur. 

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