Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
İkili görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna’daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Boris Johnson Savunma Sanayii Rusya Ukrayna
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