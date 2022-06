Meskun mahal görevine çıkıyorlar, teröristlerin inlerine giriyorlar, nokta operasyonlarla eylem hazırlığındaki hainleri etkisiz hale getiriyorlar.

Terörle mücadelede destan yazan Türk emniyetinin göz bebeği "Acil Müdahale Timi" her an göreve hazır.

Acil Müdahale Timi, Emniyet teşkilatının en seçkin birimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tim üyeleri gerçekleştirdikleri nokta operasyonlarla kısa sürede terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi.

Teröristlere nefes aldırmayan timin eğitimini ilk kez TRT Haber görüntüledi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet

gösteren tim, geçen yıl mayıs ayında göreve başladı.

İki ayrı timden oluşan ekipler ilk günden itibaren teröristlere darbe üstüne darbe vurdu.

50'den fazla operasyona katılan timin eğitim ve faaliyetlerini ilk kez TRT Haber ekibi görüntüledi.

Acil Müdahale Timi 7/24 göreve hazır

Acil Müdahale Timi Türkiye'de birkaç kente görev yapıyor.

O illerden biri de Adana.

Tam teçhizatlı halde 7 gün 24 saat göreve hazır olan tim kentte şimdiye kadar 170'e yakın şüphelinin yakalanmasını sağladı.

Atış eğitimleri Acil Müdahale Timi'nin sahada görevini başarı ile icra etmesi açısından son derece kritik bir öneme sahip. Hedefi on ikiden vurmak ve kendilerini operasyona her an hazır tutmak için bu eğitimleri sürekli tekrarlıyorlar.

TİM, eylem hazırlığındaki teröristler başta olmak üzere ani gelişen olaylara müdahale için kendini sürekli hazır tutuyor.

Nokta operasyonlarla teröristlere göz açtırmıyorlar

Ekip, özgeçmiş sisteminin ortaya çıkması ile bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ üyelerine adeta nefes aldırmadı. Nokta operasyonlarla canlı bomba eylemlerinin önlenmesinde büyük rol oynadı.

"Acil Müdahale Timi" huzur ve güven ortamının sürmesi için aralıksız mesai yapıyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Memiş Akçam

Kurgu: Enes Peri / Ömer Özdoğan