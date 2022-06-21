Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmaları başlattı.

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta kazdıkları tünelleri hava saldırılarından korunmak ve cephedeki mevzilerine silah taşımak için de kullanırken, tünelin muhtelif giriş-çıkış noktalarından Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki yerleşimlere havan ve roket saldırıları düzenleyebiliyor.

Tel Rıfat içindeki araştırmalar ve dronla görüntüleme yoluyla tünel şebekesinin bir kısmını tespit edildi.

En 30 kilometre uzunluğunda

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tüneller, merkezi bazı yerleşimlere de bağlıyor.

İlçedeki tünel ağlarının tespit edilebilen kısmı en az 30 kilometre.

Tünellerin çıkışı genellikle yerleşim yerlerinde yer alırken, cephe hatlarına yakın noktalarda da çok sayıda tünel çıkışı bulunuyor.

Örgüt, tamamını toprağın altına kazarak açtığı tünellerin yanında, iş makineleriyle kanallar kazıp üzerlerini beton bariyer ve toprakla kapatıp tüneller oluşturuyor.

Söz konusu tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği ise 2-2,2 metreyi buluyor.

Cephe hattındaki tüneller

Örgüt işgalindeki Tel Rıfat ilçesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgeleriyle cephe hattını paylaşıyor.

Tel Rıfat'ta örgütün tünel ağları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları alanlarındaki askeri muhaliflerle oluşturulan cephe hatlarına kadar uzanıyor.​​​​​​​

Cephe hattında parça parça olduğu dikkati çeken tünellerin uzunluğu en az 6 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Tel Rıfat'ın batısında Afrin yönündeki cephe hatlarında yer alan Tınneybe, Akibe, Ibbin, el-Basaliyye ve Meyyese köyleri yakınında tüneller kazan YPG/PKK, Azez hattında işgalinde tuttuğu Meranaz, Minnığ ve Ayn Dakne köylerinde de benzer tüneller açtı.

Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tüneller, kentin doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesi yönündeki cephe hattındaki Harbul, Şeyh İsa ve Um Hoş köylerine de uzanıyor. Söz konusu köyler YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

Tel Rıfat'ın güneydoğusundaki Bab ilçesi hattında yer alan Şaale köyünde de örgütün tünelleri var.

Tünelin bir ucu eski bir eğitim kurumunun yanı başına çıkıyor

Havadan çekimler sırasında yerleşim yerlerinde teröristlerin bulunduğu fark ediliyor.

Dronu fark eden yol üzerindeki bir terörist, diz üstü çöküp nişan alarak cihazı vurmaya çalıştı.

Araştırma sırasında, yerleşim merkezindeki ana tünelin güzergahını inceledi.

İncelemede, toprağın metrelerce altına kazılan ve mahallelerin altından geçen tünelin ucunun ilçede rejim döneminden kalma eski "öğretmen yetiştirme kurumu" binasının hemen yanı başına çıktığı anlaşıldı.

Türkiye'nin daha önceki sınır ötesi harekatlarında da sivilleri kalkan yapan teröristlerin evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tünelleri bulunmuştu.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimi ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.