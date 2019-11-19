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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi19 Kasım 2019 Salı 13:06 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 13:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te grup toplantısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Sürpriz geçen görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
AK Parti ve MHP'den de birçok ismin katıldığı görüşmenin ardından toplu fotoğraf çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor. https://t.co/hR7pmgEXoU— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tbmm recep tayyip erdoğan devlet bahçeli