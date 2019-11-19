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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Hiçbir geçerliliği yok19 Kasım 2019 Salı 11:13 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:23
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Pompeo'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." dedi.
Kaynak: TRT Haber