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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Hiçbir geçerliliği yok

19 Kasım 2019 Salı 11:13 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır." dedi.