Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te açıklamalarda bulundu.

Akar, terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilçesinde, Türk askeri unsurlarıyla ortak devriye yürüten Rus askeri araçlarına molotofkokteyli atılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz."

Gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını belirten Akar, "İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA