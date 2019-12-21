Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz.https://t.co/FpzDqtvUWB pic.twitter.com/cs5Q6MGoVn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2'yi aştı." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi." şeklinde konuştu.

"Malezya'da 17 anlaşma imzaladık"

Erdoğan, "Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Cenevre ve ardından Malezya. Malezya'da 17 anlaşma imzaladık. İnşallah bu anlaşmalar takibini de yaparak Türkiye'nin sadece bölgede değil, uluslararası camiada da nerelere geleceğini göstermesi bakımından çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile bir anlaşma imzaladık, içimizde birileri bundan rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?https://t.co/FpzDqtvUWB pic.twitter.com/GZhfRVWuvo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 21, 2019

"Ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?" ifadelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz ama milletimiz bize yeter." dedi.

Erdoğan, "Bu kritik dönemde iş dünyamızın ve tüm vatandaşlarımızın ülkelerine güvenmeleri, bizlere destek olmaları özellikle önemlidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA