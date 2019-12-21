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Otomobil çarpan yaya hayatını kaybetti21 Aralık 2019 Cumartesi 08:45 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 08:50
Ankara'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 58 yaşındaki Ali Atmaca hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Bilkent Bulvarı'nda meydana geldi. Bilkent yönüne giden Z.S., sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, yolun karşısına geçen 58 yaşındaki Ali Atmaca'ya çarptı.
Z.S, kaza sonrası otomobili durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Atmaca'nın öldüğü belirlendi.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Atmaca'nın cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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