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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi21 Aralık 2019 Cumartesi 08:53 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 09:15
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı operasyonlarla inlerine girdiği Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde 2 PKK’lı terörist daha hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tlJdIlClQX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Zap bölgesi pkk'lı terörist msb