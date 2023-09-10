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Gündem
AA 10.09.2023 22:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.

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