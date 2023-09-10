Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'dan ayrıldı

AFS Palam Askeri Havalimanı'ndan Ankara'ya "TRK" uçağıyla TSİ 15.45'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.