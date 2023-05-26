Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımızın en önemli tercihlerini yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Kadın Buluşması' programında konuşuyor.

Ülkemizin tüm kadınlarını, tüm hanım kardeşlerimi canı gönülden selamlıyorum. Bu vesileyle bir kez daha cennetin ayakları altına serildiği gül yüzlü annelerimize buradan saygılarımı iletiyorum. Özellikle bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı ciğer parelerine kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır annelerine hürmetlerimi sunuyorum. Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'mıza, teşkilatımız ın güzide mensuplarına özellikle teşekkür ediyorum. Salonlardan sokaklara taşan şu coşkunuz için teşekkür ediyorum. Dayanışmanız, ahde vefanız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

"Ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz"

14 Mayıs günü şahsıma ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Meclis'te Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile çoğunluğu elde ettik. Böylece seçimlerin Meclis boyutu ile ilgili sınavını alnımızın akıyla verdik. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,52 oy oranı ile ilk turu rakibimizden yaklaşık 5 puan önde bitirdik. 27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerini yapacağız. Sadece kendimiz ile ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz.

Bizi siz hanım kardeşlerimiz gibi milletimiz gibi tüm dünya biliyor, tanıyor. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetleri'ne kalbi bizimle olan yüz milyonlarca kardeşimiz biliyor. Sadece söylemlerimizde değil hizmet ve eserlerimizde de aziz milletimizin huzurundayız. Vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadele ile milletimizin huzurundayız. Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla milletimizin huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle, tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla milletimizin huzurundayız.

"Toplamda yüzde 1'i zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var"

Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK'yı batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kıfayetsizlik örneği var. Daha iki hafta öncesine kadar bedava ev vaatettiği insanları sırf oy vermediler diye gece yarısı kapı dışarı eden bir vicdansızlık örneği var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, Pensilvanya'daki hainlere kadar hepsine çiçek dağıtan bir teslimiyet var. Rakiplerini minder dışına atmak için şantaj, baskı, tehdit, kumpas dahil her yolu meşru gören bir ilkesizlik var. Bakanlık pazarlığı hale bak. Toplamda yüzde 1'i zor bulan böyle bir gruba 40 milletvekili dağıtan bir garip insan var. Fakat bir özelliği daha var hesap uzmanı. Bu nasıl hesap uzmanı ki yüzde 1 bile olmayanlara kalkıp kendi milletvekili sayılarını neredeyse yok edecek sayıda bir oranla 40 tane milletvekilliği dağıtıyor.

Şimdi bu pazar çok önemli. Bu pazar inşallah benim milletim hesap uzmanlığının en güzel örneğini sandıklarda bunlara verecek. Türk siyasetinin 21 yıldır unuttuğu bütün kötülükleri üç aya sığdırmış bir çapsızlık örneği var. Ne diyor; eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Şu anda Edirne'de cezasını çekiyor. Bu ülke hukuk devleti değil mi? Hukuk devleti. Hukuk devletinde sen kendini tamamen hukukun üzerine çıkartıp eğer Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyları bize vereceksiniz nasıl dersiniz. İşte bunun için Erdoğan 323 kişiyle beraber bu yola devam ederse hukuktan başka hiçbir şey tecelli etmez.

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti CHP, ne diyor? Diyor ki, bırakın general olsa ne yazar. Halka ne diyor it sürüleri. Diyen kim? O da işte bir HDP'li. Ben burada merak ediyorum bu yargı nerede? Bu şekilde saldıran birisine karşı şuana kadar yargı devreye girdi mi? Maalesef yargı da devreye girmedi. Ama bu onlardan değil farklı bir kesimden olmuş olsaydı heralde yakasına yapışır hemen içeri alırlardı. Niye? Gazi Mustafa Kemal'e hakaretten. İşte bütün bunları bir düzene sokmak için karşımızdaki bu tabloyu çok iyi göreceğiz ve pazar günü inşallah sandıkları patlatacağız hep beraber.

Ayrıntılar gelecek...