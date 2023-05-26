Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, CHP Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, AK Parti Ankara Milletvekilleri Osman Gökçek ve Zeynep Yıldız, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal bugün kayıt yaptırdı.

Kayıt işlemleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, millet iradesinin 14 Mayıs'ta halkın verdiği oylarla şekillendiğini, parlamentonun sayısal çoğunluğunun oluştuğunu söyledi.

27. Dönem'de Meclis Deprem Araştırma Komisyonu üyesi olduğunu anımsatan Zeybek, yapı güvenliği konusunda çok hızlı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Dilerim parlamento bu konuları öne alır" dedi.

İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, kayıt için Meclise annesi Döndü Beker ile geldi. Adnan Beker ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Meclis Şeref Holü'nde karşılaştı. Osman Gökçek, Beker'in annesi Döndü Beker'in elini öptü.

Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçek, hemen sahaya dönerek pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için çalışmalara devam edeceğini belirtti. Gökçek, "Pazar günü inşallah düğünümüz olacak. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

28. Dönem'de yasama çalışmalarına nasıl katkı sağlayacağının sorulması üzerine Gökçek, "Ben sürekli sokakta olan birisiyim. Beni ya pazarlarda ya taksi duraklarında ya da vatandaşın içinde görürsünüz. Bu süreçte eksiklikleri, sıkıntıları dinliyoruz. Bunları hem genel merkezimize hem Cumhurbaşkanı'mıza hem de il başkanlıklarımıza bildiriyoruz. İnşallah bu eksikliklerin giderilmesi açısından gerekli olan her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Milletimizin ferasetine sonuna kadar inanıyoruz"

Mecliste kaydını yaptıran İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun rozetini eşi Esra Zorlu taktı.

Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesini; ülkenin sorunlarının hep birlikte uyum ve barış içerisinde çözüldüğü, millete faydalar üreten bir Meclis dönemi olmasını temenni etti.

Yeni dönemde hazırlamayı düşündüğü kanun teklifi olup olmadığı sorulan Zorlu, "İlk olarak engelli vatandaşlarımızla ilgili bir kanun teklifi hazırlayacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuyla ilgili değerlendirmesi sorulan Zorlu, Millet İttifakı olarak pazar günü yapılacak seçimler için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu haftayı tümüyle İstanbul'da geçirdiğini dile getiren Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akşam da Sayın Kılıçdaroğlu ile Haliç Kongre Merkezi'nde bir etkinliğe katılacaklar. Biz de sahadayız. Şu anda tespit ettiğimiz veriler üzerinden vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerle inşallah pazar günü 13. cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçileceğine inanıyoruz. Çünkü sandığa gitmeyen, geçersiz oylar da dahil olmak üzere, insanlarımızda bu anlamda bir hareketlilik olduğuna inanıyoruz. Milletimizin ferasetine sonuna kadar inanıyoruz."

Mecliste kaydını yaptıran MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'a rozetini oğlu Efe Uysal taktı. Kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, Mersin halkının kendisine güvenmesinin şeref verdiğini, Mersin ile ilgili 8 projenin bulunduğunu ve bunu en hızlı şekilde gündemlerine alacaklarını söyledi.